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  • У МЗС прокоментували вбивство двох громадян України в ФРН: загиблі були військовослужбовцями

У МЗС прокоментували вбивство двох громадян України в ФРН: загиблі були військовослужбовцями

Сьогодні 09:35
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Поліція затримала за підозрою у вчиненні подвійного вбивства 57-річного громадянина рф. Наразі триває слідство.

Новости Днепра про У МЗС прокоментували вбивство двох громадян України в ФРН: загиблі були військовослужбовцями

27 квітня в місті Мурнау-ам-Штафельзее, федеральна земля Баварія, ФРН, на території місцевого торгівельного центру внаслідок ножових поранень було вбито двох громадян України – чоловіків 1987 та 2001 років народження.

За інформацією Генерального консульства України у Мюнхені, поліція затримала за підозрою у вчиненні подвійного вбивства 57-річного громадянина рф. Наразі триває слідство.

У Міністерстві закордонних справ пізніше повідомили, що, за попередніми даними, загиблі громадяни були військовослужбовцями, які проходили медичну реабілітацію в Німеччині.

Українські консули уточнюють інформацію щодо підрозділів, в яких служили загиблі, та встановлюють звʼязок з їхніми рідними. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив Департаменту консульської служби МЗС і Генеральному консульству в Мюнхені тримати справу на особливому контролі та перебувати у постійному контакті з правоохоронними органами ФРН, аби вбивця поніс покарання за всією суворістю закону, – йдеться у повідомленні.

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Новости Днепра про У МЗС прокоментували вбивство двох громадян України в ФРН: загиблі були військовослужбовцямиУкраїнська

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