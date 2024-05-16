В Новомосковске выставили на продажу «царскую» карету

"Царскую" карету выставили на продажу в Новомосковске.

На портале по продаже автомобилей появилось объявление о продаже самодельной кареты.

Продавец Кирилл из Новомосковска Днепропетровской области утверждает, что в 2020 году самостоятельно сконструировал и изготовил карету. Теперь мужчина хочет продать необычный транспорт по достаточно бюджетной цене – 7 тысяч 500 гривен, или за 188 долларов.

Продавец отмечает, что пол спереди отделан синей тканью из бильярдного стола, а состояние «шикарное». Карета имеет 2 места для водителей и 4 сиденья для пассажиров, обитых белой искусственной кожей. Сигнальные фонари рабочие. Размеры транспорта – 120 см в ширину и 280 см в длину.

Владелец кареты утверждает, что это отличный вариант для фото-видео бизнеса с минимальными вложениями.

Свадьба, праздники. Карета смотрится шикарно. Каркас не прогнут, металл без коррозии, а рессоры новые, — говорится в объявления.

Из минусов — авто еще имеет украинской регистрации, поэтому информация в цифровых реестрах МВД отсутствует.

Карета имеет золотистые вырезки, что придает ей «царский» вид.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: