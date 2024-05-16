Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • В Днепре на Монастырском острове памятник Шевченку одели в патриотический наряд (фото)

В Днепре на Монастырском острове памятник Шевченку одели в патриотический наряд (фото)

Сегодня 12:54
просмотров

В Днепре ко Дню вышиванки памятник Тарасу Шевченко на Монастырском острове одели в патриотический жупан с картой Украины.

На патриотическом наряде, который одели на Шевченко, изображена карта Украины с вышивкой каждой области. Размер жупана – 3 на 3,5 метра и он очень тяжелый. Его изготовили полностью вручную в благотворительном фонде, где учат шить женщин-переселенок.

Новости Днепра про В Днепре на Монастырском острове памятник Шевченку одели в патриотический наряд (фото)

Новости Днепра про В Днепре на Монастырском острове памятник Шевченку одели в патриотический наряд (фото)

Фотографиями поделился телеграм-канал «Днепр-Оперативный».

Также в честь праздника на Монастырском острове провели танцевальный флешмоб, в котором приняли участие 100 человек.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре у Фестивального причала в обе стороны дороги образовалась километровая пробка (ВИДЕО).

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре на Монастырском острове памятник Шевченку одели в патриотический наряд (фото)Українська Новости Днепра про В Днепре на Монастырском острове памятник Шевченку одели в патриотический наряд (фото)Русский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    День вышиванки 2024: значение символов, цветов и кто первый надел вышиванку под пиджак
    Новости Днепра
    Сегодня 13:19
    День вышиванки 2024: значение символов, цветов и кто первый надел вышиванку под пиджак

    Сегодня в Украине отмечают День вышиванки. Он отмечается ежегодно, в…

    В Днепре проверяли информацию о взрывчатке в военкоматах
    Новости Днепра
    Сегодня 11:03
    В Днепре проверяли информацию о взрывчатке в военкоматах

    В Днепре снова проверяли админздания после сообщений об их минировании.

    Цены еще кусаются: в Днепре уже можно купить молодые кабачки
    Новости Днепра
    Сегодня 10:38
    Цены еще кусаются: в Днепре уже можно купить молодые кабачки

    В супермаркетах и на рынках Днепра уже начался сезон молодых…

    В Днепре у Фестивального причала в обе стороны дороги образовалась километровая пробка (ВИДЕО)
    Новости Днепра
    Сегодня 10:28
    В Днепре у Фестивального причала в обе стороны дороги образовалась километровая пробка (ВИДЕО)

    В Днепре на набережной образовалась километровая пробка из-за ДТП.

    Последние новости

    День вышиванки 2024: значение символов, цветов и кто первый надел вышиванку под пиджак
    День вышиванки 2024: значение символов, цветов и кто первый надел вышиванку под пиджак

    Сегодня в Украине отмечают День вышиванки. Он отмечается ежегодно, в третий четверг мая. Впервые импровизированный день вышиванки устроила студентка Черновицкого университета. В 2006 году она предложила друзьям надеть вышиванки на лекции. Ее предложение одногруппники поддержали и со временем этот «опыт»…

    Сегодня 13:19
    просмотров
    В Днепре проверяли информацию о взрывчатке в военкоматах
    В Днепре проверяли информацию о взрывчатке в военкоматах

    В Днепре снова проверяли админздания после сообщений об их минировании.

    Сегодня 11:03
    1
    просмотров
    Цены еще кусаются: в Днепре уже можно купить молодые кабачки
    Цены еще кусаются: в Днепре уже можно купить молодые кабачки

    В супермаркетах и на рынках Днепра уже начался сезон молодых овощей.

    Сегодня 10:38
    4
    просмотров
    В Днепре у Фестивального причала в обе стороны дороги образовалась километровая пробка (ВИДЕО)
    В Днепре у Фестивального причала в обе стороны дороги образовалась километровая пробка (ВИДЕО)

    В Днепре на набережной образовалась километровая пробка из-за ДТП.

    Сегодня 10:28
    5
    просмотров
    Жителей Днепра и области снова предупредили о чрезвычайной опасности: до 20 мая
    Жителей Днепра и области снова предупредили о чрезвычайной опасности: до 20 мая

    Будьте осторожны!

    Сегодня 09:40
    14
    просмотров
    Как жители Днепра могут найти аптеку, которая отпускает «Доступные лекарства»
    Как жители Днепра могут найти аптеку, которая отпускает «Доступные лекарства»

    Благодаря программе реимбурсации "Доступные лекарства" украинцы могут получать необходимые лекарства бесплатно или с небольшой доплатой.

    Сегодня 09:13
    5
    просмотров
    В Днепре ЦПАУ, расположенный в ТРЦ «NEO PLAZA», расширил перечень услуг: детали
    В Днепре ЦПАУ, расположенный в ТРЦ «NEO PLAZA», расширил перечень услуг: детали

    Ранее этот функционал был доступен только в сервисных центрах МВД.

    Сегодня 08:27
    3
    просмотров
    Сегодня в Днепре масштабное отключение света: проверьте свой адрес
    Сегодня в Днепре масштабное отключение света: проверьте свой адрес

    Заряжайте гаджеты!

    Сегодня 07:51
    10
    просмотров
    В Днепре 22 спасателя тушили масштабный пожар на территории предприятия (ВИДЕО)
    В Днепре 22 спасателя тушили масштабный пожар на территории предприятия (ВИДЕО)

    Общая площадь пожара составила 150 кв. м.

    Сегодня 06:53
    5
    просмотров
    Погода на 16 мая: в Днепре будет облачно
    Погода на 16 мая: в Днепре будет облачно

    Хорошего весеннего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    9
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх