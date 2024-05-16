В Днепре на Монастырском острове памятник Шевченку одели в патриотический наряд (фото)

На патриотическом наряде, который одели на Шевченко, изображена карта Украины с вышивкой каждой области. Размер жупана – 3 на 3,5 метра и он очень тяжелый. Его изготовили полностью вручную в благотворительном фонде, где учат шить женщин-переселенок.
Фотографиями поделился телеграм-канал «Днепр-Оперативный».
Также в честь праздника на Монастырском острове провели танцевальный флешмоб, в котором приняли участие 100 человек.
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре у Фестивального причала в обе стороны дороги образовалась километровая пробка (ВИДЕО).
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