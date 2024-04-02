Почему части пенсионеров в Днепре пенсию пересчитают в апреле, а дополнительные выплаты они получат только в июне

Почему так получилось и кто может рассчитывать на увеличенные пенсионные выплаты – узнали журналисты dnepr.info.
Ежегодно в Украине в апреле месяце проводится автоматические перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Проводят его только для тех, кто отработал не менее 24 месяцев после предыдущего перерасчета или выхода на пенсию. Для тех, кто проработал 12 или 23 месяца – перерасчет не проводится. Для того, чтобы Пенсионный фонд Украины смог провести автоматические перерасчет пенсионер по состоянию на 1 марта 2024 года должен иметь не менее двух лет страхового стажа после выхода на пенсию.
Также пенсию пересчитают тем пенсионерам, у которых уже есть 30 и 35 лет трудового стажа, им уже исполнилось 65 лет, но при этом они получали пенсию меньше 3,2 тыс грн.
При перерасчете показатель средней зарплаты, который учитывался при назначении или предыдущем перерасчете пенсии меняться не будет.
Для тех пенсионеров, которые имеют на 1 марта 2024 года 24 месяца дополнительного страхового стажа никаких документов в Пенсионный фонд подавать не нужно. Все будет проведено автоматически.
А те, кто захочет провести перерасчет пенсии после апреля 2024 года необходимо будет обратиться в ПФУ. Сделать это можно либо лично – в сервисном центре, либо через портал услуг Пенсионного фонда. Необходимы будут документы, подтверждающие дополнительный страховой стаж.
Несмотря на то, что перерасчет пенсии будет проводиться в апреле, пенсию с увеличенными доплатами люди смогут получить только в июне. Все дело в том, что «пересмотр» будет проведен только после того, как в Государственный реестр общеобязательного социального страхования поступят сведения об уплате единого социального взноса за первый квартал 2024 года. А это произойдет не раньше 10 мая. Так что только в июне часть пенсионеров, которым будет проведен перерасчет пенсии, смогут получить не только увеличенные размеры выплат, но и доплату за предыдущие месяцы (апрель и май).
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