Исчезнувший цветочный рынок в центре Днепра: где располагался и как выглядел (ФОТО)

На улице Воскресенской когда-то был цветочный рынок.

Днепряне показали фото исчезнувшего цветочного рынка на улице Воскресенской – до 2016 года Ленина.

Редкие фото из собственного архива показал днепрянин Виктор в Facebook-сообществе «Екатеринослав – Днепропетровск».

Цветочный рынок. Улица Ленина. Агентство Госкоминтурист. Там при СССР бронировали номер в отелях Интурист. Фото – середина 90-х, – написал Виктор.

На первом фото видны торговые ряды, зонтики и продавцов, торговавших цветами. Рынок существовал в 90-х, а впоследствии пришел в упадок и закрылся.

Днепряне рассказывают, что в офисе, рядом с рынком по центральной улице Ленина, тогда можно было бронировать билеты в отели Интурист. Виктор вспоминает, что в 80-х заказывал там комнаты, чтобы иметь жилье во время путешествий в Москву, Белград и Сочи.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: