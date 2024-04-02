Исчезнувший цветочный рынок в центре Днепра: где располагался и как выглядел (ФОТО)

Днепряне показали фото исчезнувшего цветочного рынка на улице Воскресенской – до 2016 года Ленина.
Редкие фото из собственного архива показал днепрянин Виктор в Facebook-сообществе «Екатеринослав – Днепропетровск».
Цветочный рынок. Улица Ленина. Агентство Госкоминтурист. Там при СССР бронировали номер в отелях Интурист. Фото – середина 90-х, – написал Виктор.
На первом фото видны торговые ряды, зонтики и продавцов, торговавших цветами. Рынок существовал в 90-х, а впоследствии пришел в упадок и закрылся.
Днепряне рассказывают, что в офисе, рядом с рынком по центральной улице Ленина, тогда можно было бронировать билеты в отели Интурист. Виктор вспоминает, что в 80-х заказывал там комнаты, чтобы иметь жилье во время путешествий в Москву, Белград и Сочи.
Читайте также:
Автор:
В Днепре возросло количество пострадавших в результате атаки на жилищный…
Мужчина уже в третий раз за четыре месяца выигрывает в…
В этом месяца более 650 тыс работающим пенсионерам пересчитают пенсии.…
Во время тревоги в Днепре слышали взрыв.
В Днепре возросло количество пострадавших в результате атаки на жилищный квартал.
Мужчина уже в третий раз за четыре месяца выигрывает в лотерею.
В этом месяца более 650 тыс работающим пенсионерам пересчитают пенсии. Однако увеличенные выплаты они смогут получить только в июне.
Во время тревоги в Днепре слышали взрыв.
Сейчас мужчина находится под стражей без права внесения залога.
В Раде назвали условие, при котором могут заблокировать ТикТок в Украине.
В Днепре и области есть большое количество гор. О них мало известно, но эти горы являются любимым местом отдыха жителей, которые живут возле них. С возвышенностей открывается прекрасный вид на тот населенный пункт, где находится гора.
Программа медицинских гарантий покрывает и неотложные, и плановые операции.
В Днепре в музей передали спутник.
Восстановительные работы уже проводят!
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!