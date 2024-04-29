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Как сделать прививку от гепатита В в Днепре

Сегодня 14:52
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Гепатит В - это опасная для жизни вирусная инфекция печени, которая может перейти в хроническую форму и привести к раку и смерти.

Новости Днепра про Как сделать прививку от гепатита В в Днепре

Гепатит В передается половым путем, через кровь во время ранения и оказания медицинской помощи. В дополнение, ребенок может заразиться от инфицированной матери во время родов. Детям до 1 года гепатит угрожает больше всего. В этом возрасте 90% случаев гепатита В переходят в хроническую форму, и риск летального исхода достаточно высок. С возрастом риск снижается — хроническими становятся 30-50% случаев. У 20-30% людей, инфицированных гепатитом В в детстве, впоследствии развивается цирроз и рак печени. Заражение гепатитом во взрослом возрасте также опасно и может закончиться смертельно через годы.

Гепатит В неизлечим, но его можно предотвратить благодаря вакцинации. Защитный эффект прививки сохраняется не менее 20 лет, порой — в течение всей жизни.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

Как сделать прививку от гепатита В в Днепре

В Минздраве отмечают, что по Национальному календарю прививок ребенок должен получить три дозы вакцины:

  • 1 прививку — в течение 24 часов после рождения;
  • 2 прививку — в 2 месяца;
  • 3 прививку — в 6 месяцев.

Если ребенок не был вакцинирован вовремя, прививки делают по схеме «0-1-6», то есть вторая доза вводится через месяц после первой, а третья — через 6 месяцев после первой. По этой же схеме делают прививки и взрослым, которых не вакцинировали от гепатита В в детстве, — отметили в Минздраве.

Ребенка впервые вакцинируют бесплатно еще в роддоме. Далее нужно обращаться к семейному врачу или педиатру, чтобы сделать следующие прививки. А вот взрослым прививки придется сделать за свой счет. Для этого нужно купить вакцину в аптеке и вакцинироваться у семейного врача. Записаться на прием к вашему врачу можно через систему e-Health или сайт “Лікарі 24/7”.

Прививки от гепатита В добавили в национальный календарь в 2001 году. Поэтому если вы родились раньше и вы — не врач, то, вероятно, не имеете этих прививок. Поэтому вам стоит их сделать за свой счет — купить вакцину в аптеке и вакцинироваться у семейного врача. Если взрослой вакцины нет в продаже, можно ввести две детские дозы. Также важно вакцинироваться против гепатита В военным и их семьям, волонтерам. Если ваш партнер или партнерша когда-то перенесли гепатит В, вам необходимо сделать прививку, — добавили в Минздраве.

Напомним, ранее мы писали, как вакцинировать ребенка в Днепре и как действовать, если пропустили прививку БЦЖ.

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