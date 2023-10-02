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В Украине предлагают поставить свечу в онлайн-церкови: что известно

Сегодня 16:15
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В Украине предлагают новую услугу – поставить свечу онлайн.

Новости Днепра про В Украине предлагают поставить свечу в онлайн-церкови: что известно

Недавно в сети появились объявления о новых услугах церкви. Сообщается, что за 100 гривен священнослужитель может поставить свечу в любом храме, а затем еще и сделать фотоотчет. Ссылка якобы ведет на официальный сайт ПЦУ.

Новости Днепра про В Украине предлагают поставить свечу в онлайн-церкови: что известно

На сайте есть разделы, где можно зажечь свечу и проконсультироваться со священником.

Новости Днепра про В Украине предлагают поставить свечу в онлайн-церкови: что известно

 

Правда, это не официальный сайт Православной церкви Украины, хотя все ссылки на нем ведут на настоящий портал.

На настоящем сайте нет никакой ссылки на этот ресурс, рекламирующий услуги священников.

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