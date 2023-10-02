НБУ выпускает монету в честь борща: как ее получить жителям Днепра

Это памятная монета, которая в обращение не попадет.

Как сообщили в Нацбанке, 29 сентября выпустили памятные монеты «Украинский борщ». Их номинал – 5 и 10 гривен. Это продолжение нумизматической коллекции «Украинское наследие». Дизайн разработал известный украинский художник Николай Кочубей.

На аверсе изображена украинская хозяйка, которая занимается приготовлением борща, а на реверсе само традиционное блюдо. Тарелка – разноцветная.

Продавать монеты начнут 4 октября на официальном сайте НБУ. Тираж монет – 2500 экземпляров для номинала 10 гривен и 75 000 для номинала 5 гривен. Цену пока не называют.

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