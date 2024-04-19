На месте ракетного удара по дому в Днепре побывал Зеленский

О своем визите в Днепр Владимир Зеленский известил в своем телеграм-канале.
Президент побывал на площади Вокзальной возле дома, наиболее пострадавшего из-за ракетных обстрелов утром 19 апреля.
Днепр. Совещание по ситуации в области, защите Днепра, всех городов и общин региона. Доклады по объектам критической инфраструктуры, строительству защитных сооружений, восстановлению и модернизации объектов энергетики. Конечно, поблагодарил сегодня и спасателей, ликвидирующих последствия российского ракетного удара по Днепру. Очень важно, чтобы каждый, кто нуждается в помощи сейчас, получал ее. И максимально активно работаем с партнерами ради дополнительных систем ПВО для Украины, – написал Зеленский.
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