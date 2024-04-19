На месте ракетного удара по дому в Днепре побывал Зеленский

Президент посетил место ракетного удара в Днепре.

О своем визите в Днепр Владимир Зеленский известил в своем телеграм-канале.

Президент побывал на площади Вокзальной возле дома, наиболее пострадавшего из-за ракетных обстрелов утром 19 апреля.

Днепр. Совещание по ситуации в области, защите Днепра, всех городов и общин региона. Доклады по объектам критической инфраструктуры, строительству защитных сооружений, восстановлению и модернизации объектов энергетики. Конечно, поблагодарил сегодня и спасателей, ликвидирующих последствия российского ракетного удара по Днепру. Очень важно, чтобы каждый, кто нуждается в помощи сейчас, получал ее. И максимально активно работаем с партнерами ради дополнительных систем ПВО для Украины, – написал Зеленский.