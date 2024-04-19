На войне погиб Герой из Днепропетровщины Дмитрий Чернопащенко

В боях за Украину погиб Герой из города Каменское Днепропетровской области.

Об этом сообщил городской голова Каменского Андрей Белоусов.

12 апреля от многочисленных ранений, полученных в результате обстрела позиций вблизи населенного пункта Спорное в Донецкой области, умер младший сержант Чернопащенко Дмитрий Сергеевич, — говорится в сообщении главы города Каменское.

Мужчина родился 24 марта 1995 года в Каменском. В 2014 году окончил Днепродзержинский металлургический колледж.

Проходил срочную службу в период с 2016 по 2018 год.

В марте 2022 года вступил в ряды Нацгвардии Украины и защищал украинскую землю от врага. У Защитника остались родители, сестра и брат.

Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и побратимам Героя.

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