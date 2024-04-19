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На войне погиб Герой из Днепропетровщины Дмитрий Чернопащенко

Сегодня 06:37
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В боях за Украину погиб Герой из города Каменское Днепропетровской области.

Новости Днепра про На войне погиб Герой из Днепропетровщины Дмитрий Чернопащенко

Об этом сообщил городской голова Каменского Андрей Белоусов.

12 апреля от многочисленных ранений, полученных в результате обстрела позиций вблизи населенного пункта Спорное в Донецкой области, умер младший сержант Чернопащенко Дмитрий Сергеевич, — говорится в сообщении главы города Каменское.

Мужчина родился 24 марта 1995 года в Каменском. В 2014 году окончил Днепродзержинский металлургический колледж.

Проходил срочную службу в период с 2016 по 2018 год.

В марте 2022 года вступил в ряды Нацгвардии Украины и защищал украинскую землю от врага. У Защитника остались родители, сестра и брат.

Редакция выражает искренние соболезнования родным, близким и побратимам Героя.

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