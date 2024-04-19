В Днепре оккупанты ударили по пятиэтажке: 2 погибших и 15 раненых, – ОВА

В результате вражеского попадания загорелась пятиэтажка, она частично разрушена.
В Днепре, кроме жилого дома, повреждены два инфраструктурных объекта. Всего в городе сейчас, предварительно, 2 погибших и 15 раненых, — говорится в сообщении Днепропетровской ОВА.
Под массированной атакой находилась и Днепропетровская область.
Часть вражеских целей сбили Силы ПВО. В частности, только за утро, предварительно, 9 ракет. И еще 2 – ночью. Детали на этот счет – впоследствии. К сожалению, есть и попадание, — добавил Сергей Лысак.
Инфраструктурный объект повредили на Криворожье, разрушение на Синельниковщине, там погибла женщина.
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