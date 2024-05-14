В Днепропетровской области на пепелище дома нашли тело человека

Спасатели потушили огонь, повредивший имущество на площади 30 квадратных метров. Теперь стражи порядка будут устанавливать все обстоятельства дела.

Около 15:00 14 мая в селе Кудашевка Криворожского района произошел пожар в одноэтажном жилом доме. Пожарные, прибывшие на место происшествия, обнаружили тело мужчины в пламени.

Во время тушения пожара в доме Криворожского района спасатели обнаружили тело.

В Криворожском районе во время пожара погиб мужчина.

В Донецкой области задержали преступную группировку из Днепропетровщины, которая занималась…

Во время тушения пожара в доме Криворожского района спасатели обнаружили…

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