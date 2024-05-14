В одном из районов Днепра уцелела старая двухэтажная голубятня с балконом (ФОТО)

В Днепре на левом берегу сохранилась старая голубятня.

В Днепре на Райончике обнаружили старую голубятню. По словам местного жителя, сфотографировавшего домик для птиц, таких конструкций осталось мало.

Мало в каких дворах остались старые голубятни… Такое сокровище у нас на соседнем дворе, — написал Max Karpenko в Facebook-сообществе «Райончик».

Двухэтажный домик имеет несколько маленьких окон и балкон. Днепряне призывают реставрировать голубятню и обустроить там место для ночевки животных.

Этот раритет на самом деле украшение вашего двора. Покрасьте в яркие цвета и будет красота.

Ну как бы привели в порядок, покрасить, что-то добавить это было бы хорошо, каждое животное хочет жить.

Точно! Современные детишки не догадаются, что это такое, — комментируют днепряне.