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  • В одном из районов Днепра уцелела старая двухэтажная голубятня с балконом (ФОТО)

В одном из районов Днепра уцелела старая двухэтажная голубятня с балконом (ФОТО)

Сегодня 17:36
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В Днепре на левом берегу сохранилась старая голубятня.

Новости Днепра про В одном из районов Днепра уцелела старая двухэтажная голубятня с балконом (ФОТО)

В Днепре на Райончике обнаружили старую голубятню. По словам местного жителя, сфотографировавшего домик для птиц, таких конструкций осталось мало.

Мало в каких дворах остались старые голубятни… Такое сокровище у нас на соседнем дворе, — написал Max Karpenko в Facebook-сообществе «Райончик».

Двухэтажный домик имеет несколько маленьких окон и балкон. Днепряне призывают реставрировать голубятню и обустроить там место для ночевки животных.

Этот раритет на самом деле украшение вашего двора. Покрасьте в яркие цвета и будет красота.

Ну как бы привели в порядок, покрасить, что-то добавить это было бы хорошо, каждое животное хочет жить.

Точно! Современные детишки не догадаются, что это такое, — комментируют днепряне.

 

Новости Днепра про В одном из районов Днепра уцелела старая двухэтажная голубятня с балконом (ФОТО)

В действительности в Днепре сохранилось немало старых голубятней.

До середины 1990-х годов жители городов, в том числе и Днепра, активно разводили голубей. Домики для птиц на два, а то и на три этажа существуют почти в каждом районе. Увидеть небольшую избушку можно было чуть ли не в каждом дворе. Но впоследствии многие это дело забросили, а голубятни остались без своих «жителей».

Напомним, ранее мы совершали виртуальную «экскурсию» по голубятням нашего города.

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Новости Днепра про В одном из районов Днепра уцелела старая двухэтажная голубятня с балконом (ФОТО)Українська Новости Днепра про В одном из районов Днепра уцелела старая двухэтажная голубятня с балконом (ФОТО)Русский

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