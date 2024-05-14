Тухлые и с опарышами: жительница Днепра пожаловалась на яйца, которые она приобрела в АТБ

Жительница Днепра пожаловалась на яйца, внутри которых начала свое развитие новая жизнь. По словам Ольги, десяток яиц она приобрела в супермаркете АТБ на проспекте Богдана Хмельницкого, 111.
Сегодня утром купила яйца у АТБ, который находится по пр. Богдана Хмельницкого (12 квартал). Будьте внимательны и проверяйте в магазине, – предупредила других покупателей женщина.
На фото, обнародованном женщиной, видно, что внутри яйцо протухло и кишело опарышами.
Стоит отметить, что в супермаркет с жалобой женщина не обращалась, а пост опубликовала, чтобы предупредить других покупателей.
Как объяснила покупательница, скорее всего яйцо было надбито, и давно стояло на прилавке при комнатной температуре. Именно поэтому внутри успели завестись опарыши.
В комментариях горожане посоветовали женщине обратиться в магазин, чтобы сотрудники обратили внимание на ее жалобу и тщательнее проверяли товары и убирали с прилавков поврежденные яйца.
При выборе яиц следует обратить внимание на их внешний вид. Если они имеют трещины или очень грязные – лучше такие не брать. Также можно поболтать яйцо у уха, если внутри оно сильно болтается – значит не свежее.
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