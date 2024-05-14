Как пожаловаться на медучреждение в Днепре и когда необходимо это делать: инструкция 2024

Как отметили в НСЗУ, медицинские учреждения, на которые часто поступают жалобы находятся под особым надзором службы здоровья. Таких больниц на Днепропетровщине насчитывается 42. В НСЗУ призвали жителей Днепра и области не молчать, если их права были нарушены в медучреждении.
Журналисты dnepr.info узнали, как подать жалобу в НСЗУ, если в медицинском учреждении нарушаются их права на бесплатную медпомощь и отказываются предоставлять услуги, которые уже оплачены государством.
Первое, что нужно сделать, если пациенту отказали в предоставлении услуг, предусмотренной Программой медицинских гарантий – это обратиться с жалобой к главному врачу. Если он не смог помочь в решении проблемы – следует обратиться с жалобой в департамент здравоохранения, которому подчиняется лечебное учреждение.
Если реакции нет – необходимо отправить жалобу в электронной форме в НСЗУ. Если под рукой нет компьютера – пожаловаться можно по телефону контакт-центра НСЗУ 16-77.
В жалобе необходимо указать ФИО пациента и его дату рождения. Дату события, когда больному было отказано в услуге. Точное название больницы, должность и ФИО врача, который отказал в услуге или вымогал средства за нее. Далее следует описать ситуацию, во время которой произошло нарушение прав пациента, а также указать потраченную сумму средств и добавить копии чеков на лекарства, если пришлось покупать их за свой счет. В жалобе следует также указать свои контакты: номер телефона, электронный и почтовый адреса.
Как отметили в НСЗУ, чтобы жалоба имела положительный результат важно предоставить как можно больше фактов и доказательств требования средств.
Заявить о нарушении прав можно если врач не только вымогает средства за услуги, гарантированные Программой медицинских гарантий, но и требует чтобы пациент покупал лекарства и расходные материалы за свой счет, например, рентгеновскую пленку или набор перчаток.
Либо же требует деньги за заключение декларации, принуждает оплатить «благотворительный» взнос, неэтично ведет себя по отношению к пациенту, не информирует пациента о наличии программы «Доступні ліки» и отказывается выписать рецепт на препарат, подлежащий реимбурсации.
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Ирина
Автор:
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