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В Днепре возле Мост-Сити сбили человека

Сегодня 21:26
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В Днепре вблизи Мост-Сити сбили человека.

Новости Днепра про В Днепре возле Мост-Сити сбили человека

Во вторник, 14 мая, вблизи Мост-Сити сбили человека.

По словам очевидцев, это произошло недалеко от остановки общественного транспорта.

На видео, обнародованном в тг-канале ХДнепра видно, что на дороге лежит человек без сознания. Жив ли мужчина – неизвестно. Рядом с ним водитель троллейбуса и кондуктор.

На место вызвали «скорую».

Предварительно, мужчину мог сбить водитель Mercedes, чей автомобиль остановился неподалеку от места ДТП.

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