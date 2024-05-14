В Днепре возле Мост-Сити сбили человека

Предварительно, мужчину мог сбить водитель Mercedes, чей автомобиль остановился неподалеку от места ДТП.

На видео, обнародованном в тг-канале ХДнепра видно, что на дороге лежит человек без сознания. Жив ли мужчина – неизвестно. Рядом с ним водитель троллейбуса и кондуктор.

По словам очевидцев, это произошло недалеко от остановки общественного транспорта.

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