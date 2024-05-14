Готовила обед на поминки: в Днепре из-за взрыва газового баллона травмировалась женщина

В минувшее воскресенье, 12 мая, в доме по улице Кипучей произошел взрыв, пишет Информатор. Громкий звук соседи слышали около 6 утра.
Известно, что взорвался газовый баллон. Позже оказалось, что накануне владелица дома вместе с подругой готовила поминальный обед в летней кухне.
Вечером субботы хозяйка дома пошла ночевать в дом, а подруга осталась в помещении, где подруги готовили обед. Утром женщина решила покурить и закурила сигарету. Тогда и раздался взрыв.
Как выяснилось, причиной взрыва стал газовый баллон, который женщины заправили газом, чтобы готовить обед. В результате инцидента 49-летняя женщина получила ожоги лица и тела. Ее госпитализировали в больницу.
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