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  • Топ-10 вакансий с высокой зарплатой в Днепре и области: 50 тысяч гривен и больше

Топ-10 вакансий с высокой зарплатой в Днепре и области: 50 тысяч гривен и больше

Сегодня 17:04
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В Днепропетровской области сейчас можно найти достойную работу. Работодатели ищут квалифицированных работников, которые будут получать высокую заработную плату.

В Днепропетровском областном центре занятости рассказали, кому готовы платить больше всего.

Так, в рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий вошли:

  • Аппаратчик установки опытного производства – 53 000 грн. (г. Павлоград);
  • Главный механик – 48 000 грн. (г. Желтые Воды);
  • Главный инженер – 45 000грн. (г. Верхнеднепровск);
  • Электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах – 45 000 грн. (г. Днепр);
  • Ассистент по обработке данных – 43 600 грн. (г. Днепр);
  • Столяр – 40 000 грн. (г. Днепр);
  • Машинист горных выемочных машин – 40 000 грн. (г. Павлоград);
  • Оператор станков с программным управлением – 40 000 грн. (г. Днепр);
  • Инженер по охране труда – 38 573 грн., (г. Днепр).
  • Специалист по внешнеэкономической деятельности – 38 000 грн. (г. Павлоград).

В службе занятости отметили, что работа официальная.

Если вас заинтересовала любая из предложенных вакансий, обращайтесь в ближайший центр занятости.

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Новости Днепра про Топ-10 вакансий с высокой зарплатой в Днепре и области: 50 тысяч гривен и большеУкраїнська Новости Днепра про Топ-10 вакансий с высокой зарплатой в Днепре и области: 50 тысяч гривен и большеРусский

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