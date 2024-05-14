Топ-10 вакансий с высокой зарплатой в Днепре и области: 50 тысяч гривен и больше

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В Днепропетровском областном центре занятости рассказали, кому готовы платить больше всего.

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