Топ-10 вакансий с высокой зарплатой в Днепре и области: 50 тысяч гривен и больше

В Днепропетровском областном центре занятости рассказали, кому готовы платить больше всего.
Так, в рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий вошли:
В службе занятости отметили, что работа официальная.
Если вас заинтересовала любая из предложенных вакансий, обращайтесь в ближайший центр занятости.
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