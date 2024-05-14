В Днепре и области исчез свет: когда его могут вернуть

В Днепре и области произошел частичный блекаут.

Вечером 14 мая жители Днепра начали жаловаться на исчезновение света. Электричество отключили во многих районах области.

Позже стало известно, что аварийные отключения произошли почти по всей Украине. Без света часть потребителей в Киевской, Полтавской, Львовской, Ивано-Франковской и других областях.

В Укрэнерго сообщили, что с 21:00 до 24:00 вынуждены ввести контролируемые аварийные отключения во всех регионах Украины. Причина – значительный дефицит электроэнергии в системе в результате российских обстрелов и роста потребления из-за похолодания.

Завтра, 15 мая, для промышленных потребителей графики ограничения мощности будут действовать на протяжении всех суток – с 00:00 до 24:00. Для населения веерные отключения не вводят. Пока действуют только аварийные отключения света, которые трудно предсказать.

У тех, у кого свет еще есть — заряжайте все и не включайте мощные электроприборы.

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