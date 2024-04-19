Ракетная атака по Днепропетровщине: в больнице скончался восьмилетний ребенок

Число пострадавших в результате ракетной атаки по Днепропетровщине постоянно увеличивается.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Число пострадавших в результате ракетной атаки по области постоянно увеличивается. На данный момент известно о 15 раненых в Днепре. Все – средние. Кривой рог – пострадали 3 человека. Столько же в Синельниково. Среди них и 2 детей, — говорится в сообщении главы ОВА.