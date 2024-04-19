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  • Ракетная атака по Днепропетровщине: в больнице скончался восьмилетний ребенок

Ракетная атака по Днепропетровщине: в больнице скончался восьмилетний ребенок

Сегодня 08:24
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Число пострадавших в результате ракетной атаки по Днепропетровщине постоянно увеличивается.

Новости Днепра про Ракетная атака по Днепропетровщине: в больнице скончался восьмилетний ребенок

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

Число пострадавших в результате ракетной атаки по области постоянно увеличивается. На данный момент известно о 15 раненых в Днепре. Все – средние. Кривой рог – пострадали 3 человека. Столько же в Синельниково. Среди них и 2 детей, — говорится в сообщении главы ОВА.

К сожалению, в больнице скончалась восьмилетняя девушка.

Редакция выражает глубокие и искренние соболезнования родителям и родственникам ребенка.

Напомним, сегодня утром в результате вражеского попадания в Днепре предварительно, 2 погибших и 15 раненых.

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