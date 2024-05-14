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  • 15-летняя пловчиха из Днепропетровщины будет нести Олимпийский огонь во Франции

15-летняя пловчиха из Днепропетровщины будет нести Олимпийский огонь во Франции

Сегодня 18:06
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Спортсменка из Каменского в Днепропетровской области Татьяна Афанасьева примет участие в эстафете Олимпийского огня во Франции.

Новости Днепра про 15-летняя пловчиха из Днепропетровщины будет нести Олимпийский огонь во Франции

Об этом сообщает НОК Украины в Днепропетровской области.

15-летняя Татьяна Афанасьева станет одной из четырех факелоносцев, которые 29 мая примут участие в эстафете Олимпийского огня в Лавале (город на западе Франции).

Я прибыла в Лаваль в марте 2022 года после начала войны в Украине. Я пловчиха в клубе Stade Lavallois Natation и студентка старших классов в Лавале. Для меня будет честью нести огонь на Олимпийские игры в Париже-2024! Франция – это страна, в которой я живу сегодня и которая приняла меня вместе с моей мамой”, – рассказала Татьяна.

Также факелоносцами будут многократная чемпионка Франции по параканоэ Myriam Clavreul, семикратный чемпион мира по велотреку François Pervis и ватерполист клуба Laval Jehanne Mekki. В Лавале эстафета будет стартовать со стадиона «Manuela Montebrun». Оттуда факелоносцы направятся в центр города, а затем вернутся в Espace Mayenne.

Новости Днепра про 15-летняя пловчиха из Днепропетровщины будет нести Олимпийский огонь во Франции

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Новости Днепра про 15-летняя пловчиха из Днепропетровщины будет нести Олимпийский огонь во ФранцииУкраїнська Новости Днепра про 15-летняя пловчиха из Днепропетровщины будет нести Олимпийский огонь во ФранцииРусский

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