В сети показали «марсианские пейзажи» на дне высохшего пруда в Кривом Роге

Кривой Рог славится своими апокалиптическими пейзажами. В городе немало локаций, похожих на декорации к голливудским фильмам.
Местные показали, как выглядит засохший пруд на Заречном.
«Марсианский пейзаж» на месте высохшего пруда №8, — пишет Владимир.
Увидеть ставок можно ТУТ. Картинка в формате 360 градусов, поэтому лучше всего смотреть с помощью смартфона.
Как отметили местные, еще год назад это место было заросшим растениями. Пруд находится возле гаражного кооператива «Звездный» на Заречном.
Вот так было в прошлом году. Скорее всего, в этом году из-за жары пруд совсем засох, что сквозь сухую землю не смогли пробиться растения.
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