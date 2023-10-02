В сети показали «марсианские пейзажи» на дне высохшего пруда в Кривом Роге

Очередную "марсианскую локацию" показали в Кривом Роге.

Кривой Рог славится своими апокалиптическими пейзажами. В городе немало локаций, похожих на декорации к голливудским фильмам.

Местные показали, как выглядит засохший пруд на Заречном.

«Марсианский пейзаж» на месте высохшего пруда №8, — пишет Владимир.

Увидеть ставок можно ТУТ. Картинка в формате 360 градусов, поэтому лучше всего смотреть с помощью смартфона.

Как отметили местные, еще год назад это место было заросшим растениями. Пруд находится возле гаражного кооператива «Звездный» на Заречном.

Вот так было в прошлом году. Скорее всего, в этом году из-за жары пруд совсем засох, что сквозь сухую землю не смогли пробиться растения.