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Новини У мережі показали “марсіанські пейзажі” на дні висохлого ставка у Кривому Розі
У мережі показали “марсіанські пейзажі” на дні висохлого ставка у Кривому Розі
Чергову "марсіанську локацію" показали у Кривому Розі.
Кривий Ріг славиться своїми апокаліптичними пейзажами. У місті немало локацій, які схожі на декорації до голлівудських фільмів.
Місцеві показали, як виглядає засохлий ставок на Зарічному.
“Марсіанський пейзаж” на місці висохлого ставка №8, – пише пан Володимир.
Побачити ставок можна
ТУТ.
Картинка у форматі 360 градусів, тому найкраще дивитися за допомогою смартфона.
Як зазначили місцеві, ще рік тому ця місцина була зарослою рослинами. Ставок знаходиться біля гаражного кооперативу “Зоряний”, що на Зарічному.
Ось так було минулого року. Скоріше за все, цьогоріч через спеку ставок зовсім засох, що крізь суху землю не змогли пробитися рослини.
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Автор:
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