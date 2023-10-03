Уночі над Дніпропетровщиною збили 13 безпілотників та крилату ракету

Уночі окупанти знову тероризували Дніпропетровщину - атакували регіон дронами та ракетами.

13 безпілотників та крилату ракету в небі над областю знищили захисники з ПвК “Схід” та інших складових Сил оборони.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

У Дніпрі внаслідок падіння уламків зайнялися приватне підприємство, гараж та авто. Вогонь рятувальники оперативно приборкали.

Також уламки від збиття БпЛА прилетіли на територію промислового підприємства в Павлограді. Туди ж відбулось і влучання. Пожежу, що виникла внаслідок цього, вже загасили. Є руйнування виробничих об’єктів.

Агресор тероризував і Нікопольщину. З важкої артилерії бив по Мирівській громаді.

Пошкоджено 2 приватні будинки та господарська споруда.

На щастя, інформація про постраждалих не надходила.

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте тривоги!

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