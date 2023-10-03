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Уночі над Дніпропетровщиною збили 13 безпілотників та крилату ракету

Сьогодні 07:47
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Уночі окупанти знову тероризували Дніпропетровщину - атакували регіон дронами та ракетами.

Новости Днепра про Уночі над Дніпропетровщиною збили 13 безпілотників та крилату ракету

13 безпілотників та крилату ракету в небі над областю знищили захисники з ПвК “Схід” та інших складових Сил оборони.

Про це повідомив Сергій Лисак, начальник Дніпропетровської ОВА.

У Дніпрі внаслідок падіння уламків зайнялися приватне підприємство, гараж та авто. Вогонь рятувальники оперативно приборкали.

Також уламки від збиття БпЛА прилетіли на територію промислового підприємства в Павлограді. Туди ж відбулось і влучання. Пожежу, що виникла внаслідок цього, вже загасили. Є руйнування виробничих об’єктів.

Агресор тероризував і Нікопольщину. З важкої артилерії бив по Мирівській громаді.

Пошкоджено 2 приватні будинки та господарська споруда.

На щастя, інформація про постраждалих не надходила.

Новости Днепра про Уночі над Дніпропетровщиною збили 13 безпілотників та крилату ракету

Новости Днепра про Уночі над Дніпропетровщиною збили 13 безпілотників та крилату ракету

Будь ласка, бережіть себе та не ігноруйте тривоги!

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