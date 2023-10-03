В Днепре произошли два масштабных пожара: комментарий ГСЧС

В Днепре произошло два масштабных пожара.
Так, 2 октября в 19:56 на линию «101» сообщили, что на улице Володина Дубинина горит одноэтажное заброшенное здание.
Спасатели локализовали возгорание в 21:03 и ликвидировали в 22:14. Огонь уничтожил деревянные конструкции крыши и мусор на общей площади 60 кв. м.
Погибших и травмированных нет.
К месту происшествия привлекли 12 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
А в 21:29 в Службу спасения поступило сообщение о том, что на улице Латвийская на территории частного домовладения горит летняя кухня.
Пожар локализовали в 22:04 и ликвидировали в 22:40. В результате возгорания уничтожены вещи домашнего обихода внутри летней кухни и повреждены деревянные конструкции крыши. Общая площадь пожара составила 30 кв. м.
К счастью, никто не пострадал.
К тушению возгорания привлекли 7 человек личного состава и 2 единицы пожарно-спасательной техники.
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