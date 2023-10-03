Зарядите телефон: сегодня в Днепре масштабное отключение света

Сегодня, 3 октября, в Днепре сотни жителей останутся без света.
Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Итак, 3 октября с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:
Также днепровский филиал ООО «Газсети» будет проводить ремонтные работы на своей системе газоснабжения. Поэтому будет временно ограничено распределение природного газа для жильцов таких жилых домов:
Возобновить подачу газа должны после окончания регламентных работ.
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