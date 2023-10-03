Зарядите телефон: сегодня в Днепре масштабное отключение света

Подготовьтесь!

Сегодня, 3 октября, в Днепре сотни жителей останутся без света.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, 3 октября с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

ул. Архитектора Заболотного: 1-19, 19-А, 20-24, 26;

ул. Василия Слипака: 1, 1-А, 2, 2-А, 3-21, 21-А, 22, 24, 26, 28, 28-А, 30, 32, 34, 66;

ул. Грушева: 1, 1-А, 2-11, 11-А, 12, 14, 16;

ул. Энергетическая: 2-А;

ул. Ивана Франко: 22, 24, 33, 37, 39, 39-А;

ул. Корейская: 2, 2-А, 4, 6, 8, 8-А, 10, 10-А, 12;

ул. Матросская: 1-29, 31, 33, 35, 37;

ул. Молодежная: 2-8, 10;

ул. Осипа Бодянского: 1-7, 7-А, 8-11, 11-А, 12-18, 20, 24;

ул. Панельная: 1, 1-А, 2, 3/2, 4-10, 10-А, 11-А, 13-34, 36, 36-А;

ул. Победы: 212, 214, 216;

ул. Ржевская: 2-10 (четные);

ул. Рабочая: 77;

ул. Шинная: 3, 4;

пер. Матросский: 1-6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 23, 25;

пер. Молодежный: 14-А, 15;

просп. Богдана Хмельницкого: 53, 55, 59, 63, 65, 67, 93, 116, 139, 144;

ул. Рабочая: 164, 164-К;

ул. Зоологическая: 1, 2, 2-А, 3-12, 12-А, 13, 14, 14-А, 15-28;

ул. Встречная: 3, 5, 7-20, 82;

ул. Каховская: 11-23 (нечетные);

ул. Апрельская: 1, 1-А, 3-20, 20-А;

ул. Марганцевская; 7, 9-20;

ул. Мирная: 1-27 (нечетные);

ул. Августовская: 2-6;

ул. Сурская: 1-29;

ул. Чаплина Балка: 1-12, 12-А, 13-22, 24;

ул. Черноморская: 3, 13-А, 25, 30-А;

ул. Скворечная: 12, 12-А, 14.

Также днепровский филиал ООО «Газсети» будет проводить ремонтные работы на своей системе газоснабжения. Поэтому будет временно ограничено распределение природного газа для жильцов таких жилых домов:

ул. Сечевых Стрельцов, 27;

ул. Херсонская, 9А;

ул. Староказацкая, 41/43.

Возобновить подачу газа должны после окончания регламентных работ.

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