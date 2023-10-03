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Зарядите телефон: сегодня в Днепре масштабное отключение света

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Новости Днепра про Зарядите телефон: сегодня в Днепре масштабное отключение света

Сегодня, 3 октября, в Днепре сотни жителей останутся без света.

Причина – проведение плановых работ частной энергетической компанией ЦЭК.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Итак, 3 октября с 8:00 до 17:00 будет прекращена подача электроэнергии по следующим адресам:

  • ул. Архитектора Заболотного: 1-19, 19-А, 20-24, 26;
  • ул. Василия Слипака: 1, 1-А, 2, 2-А, 3-21, 21-А, 22, 24, 26, 28, 28-А, 30, 32, 34, 66;
  • ул. Грушева: 1, 1-А, 2-11, 11-А, 12, 14, 16;
  • ул. Энергетическая: 2-А;
  • ул. Ивана Франко: 22, 24, 33, 37, 39, 39-А;
  • ул. Корейская: 2, 2-А, 4, 6, 8, 8-А, 10, 10-А, 12;
  • ул. Матросская: 1-29, 31, 33, 35, 37;
  • ул. Молодежная: 2-8, 10;
  • ул. Осипа Бодянского: 1-7, 7-А, 8-11, 11-А, 12-18, 20, 24;
  • ул. Панельная: 1, 1-А, 2, 3/2, 4-10, 10-А, 11-А, 13-34, 36, 36-А;
  • ул. Победы: 212, 214, 216;
  • ул. Ржевская: 2-10 (четные);
  • ул. Рабочая: 77;
  • ул. Шинная: 3, 4;
  • пер. Матросский: 1-6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 23, 25;
  • пер. Молодежный: 14-А, 15;
  • просп. Богдана Хмельницкого: 53, 55, 59, 63, 65, 67, 93, 116, 139, 144;
  • ул. Рабочая: 164, 164-К;
  • ул. Зоологическая: 1, 2, 2-А, 3-12, 12-А, 13, 14, 14-А, 15-28;
  • ул. Встречная: 3, 5, 7-20, 82;
  • ул. Каховская: 11-23 (нечетные);
  • ул. Апрельская: 1, 1-А, 3-20, 20-А;
  • ул. Марганцевская; 7, 9-20;
  • ул. Мирная: 1-27 (нечетные);
  • ул. Августовская: 2-6;
  • ул. Сурская: 1-29;
  • ул. Чаплина Балка: 1-12, 12-А, 13-22, 24;
  • ул. Черноморская: 3, 13-А, 25, 30-А;
  • ул. Скворечная: 12, 12-А, 14.

Также днепровский филиал ООО «Газсети» будет проводить ремонтные работы на своей системе газоснабжения. Поэтому будет временно ограничено распределение природного газа для жильцов таких жилых домов:

  • ул. Сечевых Стрельцов, 27;
  • ул. Херсонская, 9А;
  • ул. Староказацкая, 41/43.

Возобновить подачу газа должны после окончания регламентных работ.

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