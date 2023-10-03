Крила Янгола: у Дніпрі відома американська художниця створила мурал (ФОТО)

У Дніпрі на Січеславській Набережній з'явився новий мурал під назвою «Крила Янгола».

Як повідомили у міській раді, цей стінопис – частина глобального арт-проєкту американської художниці Колетт Міллер. Її крила також прикрашають нетрі Кенії та Міжнародний лондонський аеропорт Хітроу, табір біженців та вишукану стіну сучасного маєтку у Франції, Світовий торговий центр у Нью- Йорку (пам’ять про жертв 11 вересня) і міст у Гарлемі.

Мій проєкт «Крила Янгола» про гуманність, людяність. Я малювала такі крила в Африці, Австралії, Дубаї, Європі, Китаї, Японії, Малайзії тощо. Цей мурал я створила спеціально для вашого міста, використовувала кольори логотипу Дніпра. Це мій перший візит до України. Сподіваюсь, вам всім сподобався цей арт-об’єкт, і ви, хоча б на мить, зможете знайти розраду та натхнення в цьому символі надії та єдності, – сказала авторка муралу.

До Дніпра Колетт Міллер запросила її подруга, дніпрянка Наталія Попова. Жінка – письменниця, зараз мешкає в Нью-Йорку.

Зазначається, що «Крила» Колетт Міллер входять до світової четвірки «інстаграмних» вуличних творів мистецтва. Тож є надія, що такий арт-об’єкт у Дніпрі буде приваблювати туристів.

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