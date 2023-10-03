Зарядіть телефон: сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла

Підготуйтеся!

Сьогодні, 3 жовтня, у Дніпрі сотні мешканців залишаться без світла.

Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.

Про це повідомили у Дніпровській міській раді.

Отже, 3 жовтня з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:

вул. Архітектора Заболотного: 1-19, 19-А, 20-24, 26;

вул. Василя Сліпака: 1, 1-А, 2, 2-А, 3-21, 21-А, 22, 24, 26, 28, 28-А, 30, 32, 34, 66;

вул. Грушова: 1, 1-А, 2-11, 11-А, 12, 14, 16;

вул. Енергетична: 2-А;

вул. Івана Франка: 22, 24, 33, 37, 39, 39-А;

вул. Корейська: 2, 2-А, 4, 6, 8, 8-А, 10, 10-А, 12;

вул. Матроська: 1-29, 31, 33, 35, 37;

вул. Молодіжна: 2-8, 10;

вул. Осипа Бодянського: 1-7, 7-А, 8-11, 11-А, 12-18, 20, 24;

вул. Панельна: 1, 1-А, 2, 3/2, 4-10, 10-А, 11-А, 13-34, 36, 36-А;

вул. Перемоги: 212, 214, 216;

вул. Ржевська: 2-10 (парні);

вул. Робоча: 77;

вул. Шинна: 3, 4;

пров. Матроський: 1-6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 23, 25;

пров. Молодіжний: 14-А, 15;

просп. Богдана Хмельницького: 53, 55, 59, 63, 65, 67, 93, 116, 139, 144;

вул. Робоча: 164, 164-К;

вул. Зоологічна: 1, 2, 2-А, 3-12, 12-А, 13, 14, 14-А, 15-28;

вул. Зустрічна: 3, 5, 7-20, 82;

вул. Каховська: 11-23 (непарні);

вул. Квітнева: 1, 1-А, 3-20, 20-А;

вул. Марганцевська; 7, 9-20;

вул. Мирна: 1-27 (непарні);

вул. Серпнева: 2-6;

вул. Сурська: 1-29;

вул. Чаплина Балка: 1-12, 12-А, 13-22, 24;

вул. Чорноморська: 3, 13-А, 25, 30-А;

вул. Шпакова: 12, 12-А, 14.

Також дніпровська філія ТОВ «Газмережі» здійснюватиме ремонтні роботи на своїй системі газопостачання. Через це буде тимчасово обмежено розподіл природного газу для мешканців таких житлових будинків:

вул. Січових Стрільців, 27;

вул. Херсонська, 9-А;

вул. Старокозацька, 41/43.

Відновити подачу газу мають після закінчення регламентних робіт.

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