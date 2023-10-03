Зарядіть телефон: сьогодні у Дніпрі масштабне відключення світла
Підготуйтеся!
Сьогодні, 3 жовтня, у Дніпрі сотні мешканців залишаться без світла.
Причина – проведення планових робіт приватною енергетичною компанією ЦЕК.
Про це повідомили у Дніпровській міській раді.
Отже,
3 жовтня з 8:00 до 17:00 буде припинено подачу електроенергії за такими адресами:
вул. Архітектора Заболотного: 1-19, 19-А, 20-24, 26;
вул. Василя Сліпака: 1, 1-А, 2, 2-А, 3-21, 21-А, 22, 24, 26, 28, 28-А, 30, 32, 34, 66;
вул. Грушова: 1, 1-А, 2-11, 11-А, 12, 14, 16;
вул. Енергетична: 2-А;
вул. Івана Франка: 22, 24, 33, 37, 39, 39-А;
вул. Корейська: 2, 2-А, 4, 6, 8, 8-А, 10, 10-А, 12;
вул. Матроська: 1-29, 31, 33, 35, 37;
вул. Молодіжна: 2-8, 10;
вул. Осипа Бодянського: 1-7, 7-А, 8-11, 11-А, 12-18, 20, 24;
вул. Панельна: 1, 1-А, 2, 3/2, 4-10, 10-А, 11-А, 13-34, 36, 36-А;
вул. Перемоги: 212, 214, 216;
вул. Ржевська: 2-10 (парні);
вул. Робоча: 77;
вул. Шинна: 3, 4;
пров. Матроський: 1-6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 23, 25;
пров. Молодіжний: 14-А, 15;
просп. Богдана Хмельницького: 53, 55, 59, 63, 65, 67, 93, 116, 139, 144;
вул. Робоча: 164, 164-К;
вул. Зоологічна: 1, 2, 2-А, 3-12, 12-А, 13, 14, 14-А, 15-28;
вул. Зустрічна: 3, 5, 7-20, 82;
вул. Каховська: 11-23 (непарні);
вул. Квітнева: 1, 1-А, 3-20, 20-А;
вул. Марганцевська; 7, 9-20;
вул. Мирна: 1-27 (непарні);
вул. Серпнева: 2-6;
вул. Сурська: 1-29;
вул. Чаплина Балка: 1-12, 12-А, 13-22, 24;
вул. Чорноморська: 3, 13-А, 25, 30-А;
вул. Шпакова: 12, 12-А, 14.
Також дніпровська філія ТОВ «Газмережі» здійснюватиме ремонтні роботи на своїй системі газопостачання. Через це буде тимчасово обмежено розподіл природного газу для мешканців таких житлових будинків:
вул. Січових Стрільців, 27;
вул. Херсонська, 9-А;
вул. Старокозацька, 41/43.
Відновити подачу газу мають після закінчення регламентних робіт.
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