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У Дніпрі сталися дві масштабні пожежі: коментар ДСНС

Сьогодні 07:17
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Будь ласка, будьте обережні з вогнем!

Новости Днепра про У Дніпрі сталися дві масштабні пожежі: коментар ДСНС

У Дніпрі сталися дві масштабні пожежі.

Так, 2 жовтня о 19:56 на лінію «101» повідомили, що на вулиці Володіна Дубініна горить одноповерхова покинута будівля.

Рятувальники локалізували займання о 21:03 та ліквідували о 22:14. Вогонь знищив дерев’яні конструкції даху та сміття на загальній площі 60 кв. м.

Загиблих та травмованих немає.

До місця події залучили 12 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Дніпрі сталися дві масштабні пожежі: коментар ДСНС

Новости Днепра про У Дніпрі сталися дві масштабні пожежі: коментар ДСНС

А о 21:29 до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на вулиці Латвійська на території приватного домоволодіння горить літня кухня.

Пожежу локалізували о 22:04 та ліквідували о 22:40. Внаслідок займання знищено речі домашнього вжитку всередині літньої кухні та пошкоджено дерев’яні конструкції даху. Загальна площа пожежі склала 30 кв. м.

На щастя, ніхто не постраждав.

До гасіння займання залучили 7 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки.

Новости Днепра про У Дніпрі сталися дві масштабні пожежі: коментар ДСНС

Новости Днепра про У Дніпрі сталися дві масштабні пожежі: коментар ДСНС

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Новости Днепра про У Дніпрі сталися дві масштабні пожежі: коментар ДСНСУкраїнська

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