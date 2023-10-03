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  • Только отметил свой 31-й день рождения: на фронте погиб разведчик из Кривого Рога

Только отметил свой 31-й день рождения: на фронте погиб разведчик из Кривого Рога

Сегодня 09:00
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Вечная слава!

Новости Днепра про Только отметил свой 31-й день рождения: на фронте погиб разведчик из Кривого Рога

В боях за независимость Украины погиб разведчик из Кривого Рога Максим Дзендзура. 17 сентября защитник отметил свой 31-й день рождения, но не успел насладиться отпуском в кругу родных – уже через несколько дней его и побратимов срочно вызвали на место дислокации.

Он служил на Донецком направлении, в разведке. В конце сентября, во время очередной боевой задачи, Максим погиб.

Об этом сообщает Первичная организация ПМГУ ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог».

Максим работал вальцовщиком стана горячего проката. С коллективом у него были отличные отношения. Он всегда участвовал во всех совместных мероприятиях, был активен и энергичен. Любил свою семью, воспитывал маленького сына.

Выражаем искренние соболезнования семье, близким, коллегам и друзьям погибшего Героя. Вечная слава!

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