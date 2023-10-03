Под Днепром мужчина угрожал ножом 13-летней девочке: комментарий полиции

1 октября в пгт Обуховка произошел ужасный случай: 50-летний мужчина подошел на остановке общественного транспорта к 13-летней девочке, начал ей угрожать ножом, а затем забрал телефон и сбежал.
Об этом сообщили в ГУ НП в Днепропетровской области.
Пострадавшая рассказала обо всем маме, женщина сразу обратилась в полицию.
Правоохранители разыскали и задержали злоумышленника. Им оказался 50-летний местный житель.
2 октября следователи сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде от 8 до 15 лет лишения свободы.
Продолжается следствие.
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