Суд раскрыл гражданство Игоря Коломойского, имеющего паспорта Кипра и Израиля

Шевченковский районный суд считает Игоря Коломойского гражданином Украины. По крайней мере, так его записали в материалах суда, опубликованных в Едином реестре.
В материалах дела, добавленных при назначении ему меры пресечения, говорится, что обвиняемый родился в городе Днепропетровск и является гражданином Украины, который подозревается в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 УК Украины.
Вокруг гражданства Игоря Коломойского много дискуссий. Сам бизнесмен журналистам ответил, что у него есть паспорт Кипра и Израиля, а гражданства Украины у него нет, но паспорт не забирали.
В то же время Бюро экономической безопасности в своем подозрении называет Игоря Коломойского гражданином Израиля и Кипра, на это ранее обратил внимание журналист и член наблюдательного совета «Укрзализныци» Сергей Лещенко.
Заметим, что летом Коломойского якобы лишили гражданства Украины. Официальные приказы президента скрыты, ведь там содержится личная информация лиц.
Кроме того, стало известно, что российский Росфинмониторинг внес Игоря Коломойского в реестр «террористов и экстремистов». Причем он попал в национальную часть реестра, куда обычно добавляют людей с российским гражданством, отмечает сайт «Настоящее время«.
Бизнесмен из Днепра обвиняется в применении запрещенного оружия на востоке Украины.
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