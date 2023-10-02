Суд розкрив громадянство Ігоря Коломойського, який має паспорти Кіпру та Ізраїлю

Навколо громадянства Ігоря Коломойського досі точаться запеклі дискусії.

Шевченківський районний суд Києва офіційно визнав, що бізнесмен Ігор Коломойський є громадянином України. Принаймні так його записали у матеріалах суду, опублікованих в Єдиному реєстрі.

Обираючи запобіжний захід Коломойському, суд зазначив, що він народився в місті Дніпропетровськ і є громадянином України, який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209 КК України.

Натомість суд жодного разу не підняв питання і не зʼясовував, чи є Коломойський громадянином іншої країни, зокрема, чи має він громадянство Кіпру та Ізраїлю.

Нагадаємо, Шевченківський райсуд сперечається із Службою безпеки та Бюром економічної безпеки, яке громадянство у Коломойського, якого арештували із заставою 509 млн гривень за підозрою у відмиванні грошей та шахрайстві.

25 вересня на суді Коломойський заявив, що українське громадянство він втратив, а паспорт лишився. Він пояснив, що йому про це не повідомляли, але це випливає з матеріалів справи. Бізнесмен також котре підтвердив, що має також паспорт Кіпру та Ізраїлю.

Раніше, коли суд збільшував розмір застави Коломойському, то мотивував рішення тим, що той вийшов з громадянства України і нині є громадянином Ізраїлю, а тому існує ризик переховування за кордоном.

Зауважимо, що влітку Коломойського нібито позбавити громадянства України. Офіційні накази президента приховані, адже там міститься особиста інформація осіб.

Крім цього, стало відомо, що російський Росфінмоніторинг вніс Ігоря Коломойського до реєстру «терористів та екстремістів». При чому він потрапив до національної частини реєстру, куди зазвичай додають людей із російським громадянством, зауважує сайт “Настоящее время”.

Бізнесмена із Дніпра звинувачують в застосуванні забороненої зброї на сході України.

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