Під Дніпром чоловік погрожував ножем 13-річній дівчинці: коментар поліції

1 жовтня в смт Обухівка стався жахливий випадок: 50-річний чоловік підійшов на зупинці громадського транспорту до 13-річної дівчини, почав їй погрожувати ножем, а потім забрав телефон та втік.
Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.
Постраждала розповіла про все мамі, жінка відразу звернулась до поліції.
Правоохоронці розшукали та затримали нападника. Ним виявився 50-річний місцевий мешканець.
2 жовтня слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді від 8 до 15 років позбавлення волі.
Триває слідство.
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Усі обставини з'ясовують правоохоронці.
Триває перевірка.
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