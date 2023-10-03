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  • Під Дніпром чоловік погрожував ножем 13-річній дівчинці: коментар поліції

Під Дніпром чоловік погрожував ножем 13-річній дівчинці: коментар поліції

Сьогодні 10:00
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Зловмисника затримали.

Новости Днепра про Під Дніпром чоловік погрожував ножем 13-річній дівчинці: коментар поліції

1 жовтня в смт Обухівка стався жахливий випадок: 50-річний чоловік підійшов на зупинці громадського транспорту до 13-річної дівчини, почав їй погрожувати ножем, а потім забрав телефон та втік.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Постраждала розповіла про все мамі, жінка відразу звернулась до поліції.

Правоохоронці розшукали та затримали нападника. Ним виявився 50-річний місцевий мешканець.

2 жовтня слідчі повідомили чоловіку про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді від 8 до 15 років позбавлення волі.

Триває слідство.

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Новости Днепра про Під Дніпром чоловік погрожував ножем 13-річній дівчинці: коментар поліціїУкраїнська Новости Днепра про Під Дніпром чоловік погрожував ножем 13-річній дівчинці: коментар поліціїРусский

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