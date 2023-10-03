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Тільки відзначив свій 31-й день народження: на фронті загинув розвідник з Кривого Рогу

Сьогодні 09:00
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Вічна слава!

Новости Днепра про Тільки відзначив свій 31-й день народження: на фронті загинув розвідник з Кривого Рогу

У боях за незалежність України загинув розвідник з Кривого Рогу Максим Дзендзура. 17 вересня захисник відзначив свій 31-й день народження, але не встиг сповна насолодитися відпусткою у колі рідних – уже за декілька днів його та побратимів терміново викликали на місце дислокації.

Він служив на Донецькому напрямку, у розвідці. Наприкінці вересня, під час чергового бойового завдання, Максим загинув.

Про це повідомляє Первинна організація ПМГУ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».

Максим працював вальцювальником стану гарячого прокату. З колективом у нього були чудові стосунки. Він завжди брав участь у всіх спільних заходах, був активний та енергійний. Любив свою родину, виховував маленького сина.

Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, колегам та друзям загиблого Героя. Вічна слава!

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Новости Днепра про Тільки відзначив свій 31-й день народження: на фронті загинув розвідник з Кривого РогуУкраїнська Новости Днепра про Тільки відзначив свій 31-й день народження: на фронті загинув розвідник з Кривого РогуРусский

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