Тільки відзначив свій 31-й день народження: на фронті загинув розвідник з Кривого Рогу

У боях за незалежність України загинув розвідник з Кривого Рогу Максим Дзендзура. 17 вересня захисник відзначив свій 31-й день народження, але не встиг сповна насолодитися відпусткою у колі рідних – уже за декілька днів його та побратимів терміново викликали на місце дислокації.
Він служив на Донецькому напрямку, у розвідці. Наприкінці вересня, під час чергового бойового завдання, Максим загинув.
Про це повідомляє Первинна організація ПМГУ ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг».
Максим працював вальцювальником стану гарячого прокату. З колективом у нього були чудові стосунки. Він завжди брав участь у всіх спільних заходах, був активний та енергійний. Любив свою родину, виховував маленького сина.
Висловлюємо щирі співчуття родині, близьким, колегам та друзям загиблого Героя. Вічна слава!
Читайте також:
Автор:
Чергову "марсіанську локацію" показали у Кривому Розі.
У Кривому Розі на Дніпропетровщині дитина стала ногами в попіл…
Росіяни завдали удару по складських приміщеннях ДТЕК в Дніпропетровській області.
Потрібна ваша допомога!