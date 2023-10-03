Вибух налякав місцевих: на Дніпропетровщині невідомі підірвали банкомат (ФОТО)

Усі обставини з'ясовують правоохоронці.

У ніч на 3 жовтня мешканці Вільногірська чули звук вибуху.

Як з’ясувалося, він пролунав не внаслідок ворожої атаки. У місті невідомі підірвали банкомат.

Про це повідомляють Telegram-канали.

Зазначається, що місцеві мешканці неабияк злякалися – вибух був доволі потужний.

За попередніми даними, зловмисникам вдалося втекти.

На місці надзвичайної пригоди працювали правоохоронці, вони і будуть з’ясовувати всі обставини.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в одному з міст Дніпропетровщини “замінували” всі школи: що відомо.

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