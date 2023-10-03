Вибух налякав місцевих: на Дніпропетровщині невідомі підірвали банкомат (ФОТО)

У ніч на 3 жовтня мешканці Вільногірська чули звук вибуху.
Як з’ясувалося, він пролунав не внаслідок ворожої атаки. У місті невідомі підірвали банкомат.
Про це повідомляють Telegram-канали.
Зазначається, що місцеві мешканці неабияк злякалися – вибух був доволі потужний.
За попередніми даними, зловмисникам вдалося втекти.
На місці надзвичайної пригоди працювали правоохоронці, вони і будуть з’ясовувати всі обставини.
Нагадаємо, раніше ми писали, що в одному з міст Дніпропетровщини “замінували” всі школи: що відомо.
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Зловмисника затримали.
Триває перевірка.
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