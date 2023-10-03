Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі бракує вчителів: кого найбільше

Сьогодні 11:50
просмотров

У Дніпрі не вистачає вчителів.

Новости Днепра про У Дніпрі бракує вчителів: кого найбільше

У Дніпрі бракує вчителів. Наразі 300 вакансій пропонують в школах міста. Найбільше не вистачає вчителів-предметників, а саме вчителів інформатики та англійської мови. 

Наразі відкриті вакансії:

  • вчитель інформатики – 32,
  • англійської мови – 30,
  • математики -24,
  • фізики – 15,
  • початкових класів – 5,
  • географії – 12,
  • історії – 11,
  • української мови – 11,
  • біології -9,
  • хімії – 5.

Крім цього, школи Дніпра пропонують 7 вакансій заступників директорів шкіл, 30 вакансій практичних психологів, 23 асистентів вчителів, 13 соціальних педагогів, 30 медсестер.

Детальніше можна дізнатися ТУТ. 

У вчителів є своя профспілка і зараз вона виступає за суттєве підвищення зарплат вчителям, щоб утримати їх у професії.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі бракує вчителів: кого найбільшеУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

То був не військовий: у міськраді Дніпра прокоментували випадок у маршрутці №87А
Новини Дніпра
Сьогодні 12:21
То був не військовий: у міськраді Дніпра прокоментували випадок у маршрутці №87А

У мережі мешканці Дніпра поскаржилися на водія маршрутки №87А.

Олігарха із Дніпра Коломойського рф внесла до списку терористів та екстремістів
Новини Дніпра
Сьогодні 11:18
Олігарха із Дніпра Коломойського рф внесла до списку терористів та екстремістів

Російський регулятор Росфінмоніторинг вніс олігарха із Дніпра Ігоря Коломойського до…

Крила Янгола: у Дніпрі відома американська художниця створила мурал (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 08:32
Крила Янгола: у Дніпрі відома американська художниця створила мурал (ФОТО)

У Дніпрі на Січеславській Набережній з'явився новий мурал під назвою…

Уночі над Дніпропетровщиною збили 13 безпілотників та крилату ракету
Новини Дніпра
Сьогодні 07:47
Уночі над Дніпропетровщиною збили 13 безпілотників та крилату ракету

Уночі окупанти знову тероризували Дніпропетровщину - атакували регіон дронами та…

Наверх