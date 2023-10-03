У Дніпрі бракує вчителів: кого найбільше

У Дніпрі не вистачає вчителів.

У Дніпрі бракує вчителів. Наразі 300 вакансій пропонують в школах міста. Найбільше не вистачає вчителів-предметників, а саме вчителів інформатики та англійської мови.

Наразі відкриті вакансії:

вчитель інформатики – 32,

англійської мови – 30,

математики -24,

фізики – 15,

початкових класів – 5,

географії – 12,

історії – 11,

української мови – 11,

біології -9,

хімії – 5.

Крім цього, школи Дніпра пропонують 7 вакансій заступників директорів шкіл, 30 вакансій практичних психологів, 23 асистентів вчителів, 13 соціальних педагогів, 30 медсестер.

Детальніше можна дізнатися ТУТ.

У вчителів є своя профспілка і зараз вона виступає за суттєве підвищення зарплат вчителям, щоб утримати їх у професії.

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