У Дніпрі бракує вчителів: кого найбільше

У Дніпрі бракує вчителів. Наразі 300 вакансій пропонують в школах міста. Найбільше не вистачає вчителів-предметників, а саме вчителів інформатики та англійської мови.
Наразі відкриті вакансії:
Крім цього, школи Дніпра пропонують 7 вакансій заступників директорів шкіл, 30 вакансій практичних психологів, 23 асистентів вчителів, 13 соціальних педагогів, 30 медсестер.
Детальніше можна дізнатися ТУТ.
У вчителів є своя профспілка і зараз вона виступає за суттєве підвищення зарплат вчителям, щоб утримати їх у професії.
Читайте також:
Автор:
У мережі мешканці Дніпра поскаржилися на водія маршрутки №87А.
Російський регулятор Росфінмоніторинг вніс олігарха із Дніпра Ігоря Коломойського до…
У Дніпрі на Січеславській Набережній з'явився новий мурал під назвою…
Уночі окупанти знову тероризували Дніпропетровщину - атакували регіон дронами та…