Смертельна стрілянина у Дніпрі: жінці, яка була в Jaguar із загиблим, повідомили про підозру

У Дніпрі 29 серпня на проспекті Мазепи сталася смертельна стрілянина.

Патрульні Анастасія Жила та Єгор Звонков зупинили Jaguar за порушення правил дорожнього руху. Чоловік та жінка, які були в авто, почали грубити правоохоронцям, відмовлялися вийти з машини. В якийсь момент між учасниками події зав’язався словесний конфлікт, який згодом переріс у бійку. Загиблий почав бити патрульних, після чого і пролунали постріли. На жаль, поранення, які отримав чоловік, виявилися смертельними.

Наразі триває розслідування. Проти патрульного Єгора Звонкова відкрито кримінальне провадження. Його підозрюють в перевищенні службових повноважень та умисному вбивстві. Наразі правоохоронець знаходиться під цілодобовим домашнім арештом.

Також стало відомо, що 12 вересня 23-річній жінці, яка була в Jaguar із загиблим, слідчі повідомили про підозру за ч. 2 ст. 342 Кримінального кодексу України (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу тощо).

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

Тривають слідчі дії, за результатами можлива додаткова кваліфікація, – зазначили у поліції.

Нагадаємо, раніше ми писали, що стало відомо, куди витратять гроші, які збирала на адвоката патрульна з Дніпра.

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