Смертельная стрельба в Днепре: у женщины, которая была вместе с погибшим в Jaguar, в крови обнаружили алкоголь

Патрульные Анастасия Жила и Егор Звонков остановили Jaguar за нарушение ПДД. Мужчина и женщина, которые были в автомобиле, начали грубить правоохранителям, отказывались выйти из машины. В какой-то момент между участниками события завязался словесный конфликт, который перерос в драку. Погибший начал избивать патрульных, после чего и раздались выстрелы. К сожалению, ранения, которые получил мужчина, оказались смертельными.
Позже выяснилось, что погибший 38-летний Джумбери Силогава был пьян – в его крови обнаружили более двух промилле алкоголя.
Женщина, которая была вместе с ним в автомобиле, также в тот вечер употребляла спиртное – в ее крови нашли 0,33 промилле алкоголя (норма – до 0,2 промилле).
Об этом сообщила Татьяна Сапьян, советница по коммуникациям Государственного бюро расследований, в эфире ток-шоу «Говорит вся страна».
И дети, которые были в автомобиле, и гражданская жена подтвердили, что накануне погибший выпивал, а затем он сел за руль. Что касается самой гражданской жены, то могу сказать, что у нее также найден алкоголь в крови – 0,33 промилле, – сказала Татьяна Сапьян.
Досудебное расследование продолжается. В настоящее время возбуждено два уголовных дела. Против патрульного, которого подозревают в превышении служебных полномочий и умышленном убийстве. И по факту посягательства на жизнь правоохранителей.
Напомним, ранее мы писали, что бывшая жена мужчины, которого застрелили в Днепре, рассказала новые подробности: «В машине была любовница». Также она говорит, что ей и детям угрожают неизвестные, поэтому женщина везде ходит с охранниками.
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