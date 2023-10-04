Ще в двох великих містах Дніпропетровщини опублікували нові графіки відключень світла

Поки що потреби у запровадженні графіків немає, але у майбутньому, якщо енергетичний терор триватиме, вони почнуть діяти.
Раніше Центральна енергетична компанія опублікувала графіки планових відключень для Дніпра.
Щоб розподілити потужності три черги споживачів розподіляються на під черги. Максимальний час відключення електроенергії складає близько 4-х годин. Можуть бути відхилення на 30-40 хвилин. Також інформація у графіку стосовно черг та адрес може змінюватися, повідомляє ЦЕК.
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