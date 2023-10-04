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  • Ще в двох великих містах Дніпропетровщини опублікували нові графіки відключень світла

Ще в двох великих містах Дніпропетровщини опублікували нові графіки відключень світла

Сьогодні 10:37
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Вслід за Дніпром у Кривому Розі та Павлограді затвердили нові графіки відключень світла, які впровадять як тільки буде така потреба.

Новости Днепра про Ще в двох великих містах Дніпропетровщини опублікували нові графіки відключень світла

Поки що потреби у запровадженні графіків немає, але у майбутньому, якщо енергетичний терор триватиме, вони почнуть діяти. 

Раніше Центральна енергетична компанія опублікувала графіки планових відключень для Дніпра. 

Щоб розподілити потужності три черги споживачів розподіляються на під черги. Максимальний час відключення електроенергії складає близько 4-х годин. Можуть бути відхилення на 30-40 хвилин. Також інформація у графіку стосовно черг та адрес може змінюватися, повідомляє ЦЕК.

Кривий Ріг 

Новости Днепра про Ще в двох великих містах Дніпропетровщини опублікували нові графіки відключень світла

Новости Днепра про Ще в двох великих містах Дніпропетровщини опублікували нові графіки відключень світла

Новости Днепра про Ще в двох великих містах Дніпропетровщини опублікували нові графіки відключень світла

Павлоград та Новомосковськ

Новости Днепра про Ще в двох великих містах Дніпропетровщини опублікували нові графіки відключень світла

Новости Днепра про Ще в двох великих містах Дніпропетровщини опублікували нові графіки відключень світла

Новости Днепра про Ще в двох великих містах Дніпропетровщини опублікували нові графіки відключень світла

Новости Днепра про Ще в двох великих містах Дніпропетровщини опублікували нові графіки відключень світла

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Новости Днепра про Ще в двох великих містах Дніпропетровщини опублікували нові графіки відключень світлаУкраїнська

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