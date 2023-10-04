Коли школярі Дніпра підуть на осінні канікули та як довго вони триватимуть

Пішов другий місяць шкільного навчання, а це означає, що зовсім скоро діти зможуть трохи перепочити від занять. Цього року осінні канікули в Дніпрі розпочнуться наприкінці жовтня, а саме – 30 числа. За парти учні мають повернутися вже за тиждень – 7 листопада.
Друга чверть триватиме до 23 грудня, а 2 семестр у новому 2024 році розпочнеться 8 січня.
Нагадаємо, раніше в Міносвіти заявили, що за потреби, якщо будуть перебої зі світлом чи опаленням, школи можуть влаштовувати додаткові канікули. Загалом навчальні заклади самостійно вирішують питання щодо тривалості канікул. Єдина умова, щоб у школярів було не менше 30 календарних днів відпочинку протягом року.
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