Когда школьники Днепра уйдут на осенние каникулы и как долго они продлятся

Осенью школьники будут отдыхать неделю.

Пошел второй месяц школьного обучения, а это значит, что совсем скоро дети смогут немного отдохнуть от занятий. В этом году осенние каникулы в Днепре начнутся в конце октября, а именно – 30 числа. За парты ученики должны вернуться уже через неделю — 7 ноября.

Вторая четверть продлится до 23 декабря, а 2 семестра в новом 2024 году начнется 8 января.

Напомним, ранее в Минобразования заявили, что при необходимости, если будут перебои со светом или отоплением, школы могут устраивать дополнительные каникулы. В общем, учебные заведения самостоятельно решают вопрос о продолжительности каникул. Единственное условие, чтобы у школьников было не менее 30 дней отдыха в течение года.

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