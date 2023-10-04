В Днепре сообщили о взрывчатке в школе №126 и ТЦ «Метро»: что известно

"Минеры" не успокаиваются...

Во вторник, 3 октября, в полицию поступило два сообщения о минировании в Днепре. В них было сказано о взрывчатке в средней общеобразовательной школе №126 и торговых центрах «Метро Cash & Carry».

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Полиция обследовала вышеупомянутые объекты – никаких взрывных предметов не нашли.

Информация о минировании не подтвердилась.

Важно: если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните “101” или “102”!

Напомним, ранее мы писали, что в одном из городов Днепропетровщины «заминировали» все школы: что известно.

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