В Днепре сообщили о взрывчатке в школе №126 и ТЦ «Метро»: что известно

Во вторник, 3 октября, в полицию поступило два сообщения о минировании в Днепре. В них было сказано о взрывчатке в средней общеобразовательной школе №126 и торговых центрах «Метро Cash & Carry».
Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Полиция обследовала вышеупомянутые объекты – никаких взрывных предметов не нашли.
Информация о минировании не подтвердилась.
Важно: если вы заметили подозрительный предмет, ни в коем случае не трогайте его, а сразу звоните “101” или “102”!
Напомним, ранее мы писали, что в одном из городов Днепропетровщины «заминировали» все школы: что известно.
Читайте также:
Автор:
В Днепре снова поползли вниз цены на яблоки.
Вблизи Днепра во время автотрощи с фурой травмировались четыре человека.
Обратите внимание.
Ночью в окрестностях Днепра сбивали вражеские дроны и ракету.
Оккупанты продолжают терроризировать Днепропетровщину.
Будьте осторожны!
Подготовьтесь!
Зонт сегодня, вероятнее всего, не понадобится!
В Днепре снова поползли вниз цены на яблоки.
Окаменевшие останки древних трилобитов в составе породы нашли на склонах балки "Северная-Красная".
Вблизи Днепра во время автотрощи с фурой травмировались четыре человека.
Обвинительный акт был направлен в суд.
Обратите внимание.
Ночью в окрестностях Днепра сбивали вражеские дроны и ракету.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!