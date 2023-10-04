В Днепропетровской области на мусорном полигоне нашли труп

В Днепропетровской области на одном из мусорных полигонов нашли труп женщины.
Об этом сообщили местные Telegram-каналы.
Отмечается, что тело выпало из мусоровоза при выгрузке мусора.
На место вызвали правоохранителей.
Как только появятся подробности – мы обязательно сообщим!
UPD: труп нашли на мусорном полигоне в Кривом Роге. Правоохранители не исключают, что это может быть убийство. По всей вероятности, тело женщины хотели сжечь.
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