Патрульна із Дніпра, на яку напав загиблий під час стрілянини, вперше розповіла, як все було - Днепр Инфо
Патрульна із Дніпра, на яку напав загиблий під час стрілянини, вперше розповіла, як все було
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Сегодня 11:44

Патрульна Анастасія Жила вперше публічно прокоментувала смертельну стрілянину, яка сталася 29 серпня у Дніпрі на проспекті Івана Мазепи.

Новости Днепра про Патрульна із Дніпра, на яку напав загиблий під час стрілянини, вперше розповіла, як все було

За її словами, вони з напарником під час патрулювання помітили авто Jaguar, водій якого неодноразово порушив ПДР. Коли інспектори зупинили автомобіль, за кермом була жінка. 

Їй роз’яснили причину зупинки і попросили продемонструвати водійське посвідчення. На що вона сумбурно відреагувала і відмовилася пред’являти документи. У цей час з авто вийшов чоловік, він почав нецензурно виражатися, погрожувати поліцейським та принижувати їх.

Мною була надана законна поліцейська вимога покинути місце події згідно зі статтею 36 про Національну поліцію та відійти на 20 метрів, щоб він не перешкоджав роботі патрульної поліції, – розповіла Анастасія.

Чоловік не відреагував. Тому напарник патрульної викликав додатковий екіпаж.

Стосовно затримання жінки: чоловік також втрутився. Відносно працівників поліції він застосував фізичну силу, штовхав, брав на прийом “удушення” і всіляко перешкоджав діям, – каже поліцейська.

Також вона додала, що вбитий намагався заволодіти її зброєю.

Навіть у момент, коли Сілогава вдарив мене в обличчя і я втратила рівновагу і впала на землю, він не припиняв своїх протиправних дій відносно працівника поліції, а намагався заволодіти моєю табельною вогнепальною зброєю, після чого я вже почула постріли. Правомірно чи неправомірно мій колега використав вогнепальну зброю, встановить суд. Єдине, що я можу сказати з цього приводу, якби він не застосував зброю, то я би з вами зараз не розмовляла, – резюмувала Анастасія.

Зазначимо, у результаті нападу патрульна отримала кілька переломів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у жінки, яка була разом із загиблим в Jaguar, у крові виявили алкоголь.

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Новости Днепра про Патрульна із Дніпра, на яку напав загиблий під час стрілянини, вперше розповіла, як все булоУкраїнська

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