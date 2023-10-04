В Днепре на Парусе достали утопленника: был в 300-400 метрах от берега

Сегодня, 4 октября, на жилом массиве Парус из реки достали утопленника.
Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.
Отмечается, что в 12:31 на линию «101» поступило сообщение от полицейских о том, что возле переулка Парусный в реке Днепр на поверхности воды находится тело человека.
Спасатели прибыли на место и достали утопленника, который находился в 300-400 метрах от берега.
Погибшего передали правоохранителям. Его личность установили – это 52-летний местный житель.
Все обстоятельства произошедшего будут устанавливать правоохранители.
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