В Днепре на Парусе достали утопленника: был в 300-400 метрах от берега

Погибшему было 52 года.

Сегодня, 4 октября, на жилом массиве Парус из реки достали утопленника.

Об этом рассказали в пресс-службе ГСЧС в Днепропетровской области.

Отмечается, что в 12:31 на линию «101» поступило сообщение от полицейских о том, что возле переулка Парусный в реке Днепр на поверхности воды находится тело человека.

Спасатели прибыли на место и достали утопленника, который находился в 300-400 метрах от берега.

Погибшего передали правоохранителям. Его личность установили – это 52-летний местный житель.

Все обстоятельства произошедшего будут устанавливать правоохранители.

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