Вперше за 18 років УЗ запускає новий міжнародний потяг до Варшави: як курсуватиме

Щоправда, пересадку робити таки треба.

З 15 жовтня почне курсувати новий потяг до Варшави. Як зазначили в УЗ, вперше за 18 років між Львовом та Варшавою їздитимуть поїзди. Маршрут розробили так, щоб сісти на нього могли також мешканці низки міст заходу України. Є зупинки:

Івано-Франківськ,

Стрий,

Коломию,

Калуш,

Моршин,

Брюховичі

Жовква

Пасажири інших міст можуть сісти у Львові, зазначається, що чекатимуть всіх. Пересадку на поїзд європейської колії зроблять на станції Рава-Руська, що на Львівщині.

УЗ співпрацюватиме з польськими колегами з компанії SKPL, потяги якої везтимуть пасажирів на території Польщі.

Традиційно придбати квитки можна в мобільному застосунку УЗ. Крім того, білети доступні у чат-ботах та на сайті “Укрзалізниці”, а також у міжнародних касах вокзалів.

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