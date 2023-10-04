Вперше за 18 років УЗ запускає новий міжнародний потяг до Варшави: як курсуватиме

З 15 жовтня почне курсувати новий потяг до Варшави. Як зазначили в УЗ, вперше за 18 років між Львовом та Варшавою їздитимуть поїзди. Маршрут розробили так, щоб сісти на нього могли також мешканці низки міст заходу України. Є зупинки:
Пасажири інших міст можуть сісти у Львові, зазначається, що чекатимуть всіх. Пересадку на поїзд європейської колії зроблять на станції Рава-Руська, що на Львівщині.
УЗ співпрацюватиме з польськими колегами з компанії SKPL, потяги якої везтимуть пасажирів на території Польщі.
Традиційно придбати квитки можна в мобільному застосунку УЗ. Крім того, білети доступні у чат-ботах та на сайті “Укрзалізниці”, а також у міжнародних касах вокзалів.
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