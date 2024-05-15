Під час ракетної атаки на Дніпро загинули двоє залізничників: в Укрзалізниці назвали їхні імена

У Дніпрі під час ракетної атаки загинули двоє залізничників.

Загиблими внаслідок ворожої атаки по Дніпру 15 травня виявилися робітники Укрзалізниці.

Як повідомили в компанії, внаслідок ворожого обстрілу цивільної залізничної інфраструктури загинуло двоє оглядачів-ремонтників вагонів.

Ворог обірвав життя 48-річного Сергія Деревицького та 51-річного Олександра Приходька.

Вічна памʼять загиблим. Щирі співчуття їхнім рідним та близьким. Ми всі вдячні кожному залізничнику за хоробрість і повсякденну нелегку працю, – написали в тг-каналі Укрзалізниці.

Нагадаємо, 15 травня РФ здійснила ракетну атаку на Дніпро. Загинули двоє людей, ще один 63-річний чоловік отримав поранення. Він лікується амбулаторно. Також пошкоджені інфраструктурний об’єкт, адмінбудівля, притулок для тварин, п’яти- та двоповерхівки. А ще – 6 приватних будинків, 2 господарські споруди, авто, лінія електропередач.

Зауважимо, це вже не вперше, коли ракетний удар забирає життя залізничників на Дніпропетровщині. 19 квітня під час атаки на Синельниківський район загинула Оксана Стороженко – у момент атаки вона чергувала в будинку локомотивних бригад. У неї залишились двоє синів 17 та 15 років.

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