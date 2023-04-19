В Днепре за сутки родилось 25 младенцев: почти все мальчики

Жизнь продолжается!

Жители Днепра, а также переселенцы, для которых наш город стал новым домом, живут, работают, создают семьи и рожают детей.

Так, только за минувшие сутки в Днепре родилось 25 младенцев.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Из них 8 девочек и 17 мальчиков. Троих детишек родили женщины-переселенки.

Поздравляем мам, желаем им и их деткам здоровья и мира!

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