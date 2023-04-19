Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

В Днепре за сутки родилось 25 младенцев: почти все мальчики

Сегодня 14:49
просмотров

Жизнь продолжается!

Новости Днепра про В Днепре за сутки родилось 25 младенцев: почти все мальчики

Жители Днепра, а также переселенцы, для которых наш город стал новым домом, живут, работают, создают семьи и рожают детей.

Так, только за минувшие сутки в Днепре родилось 25 младенцев.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Из них 8 девочек и 17 мальчиков. Троих детишек родили женщины-переселенки.

Поздравляем мам, желаем им и их деткам здоровья и мира!

Читайте также:

Новости Днепра про В Днепре за сутки родилось 25 младенцев: почти все мальчикиУкраїнська Новости Днепра про В Днепре за сутки родилось 25 младенцев: почти все мальчикиРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Крест посреди воды: в Днепре на набережной затапливает храм Иоанна Крестителя (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 15:42
    Крест посреди воды: в Днепре на набережной затапливает храм Иоанна Крестителя (ФОТО)

    Река Днепр вышла из берегов и подтопила несколько украинских областей,…

    В Днепре затоплено более полусотни дворов, а в пригороде по улицам плавают лодки
    Новости Днепра
    Сегодня 15:36
    В Днепре затоплено более полусотни дворов, а в пригороде по улицам плавают лодки

    Улицы подтопленных поселков вблизи Днепра больше похожи на каналы Венеции.

    В Днепре посреди дороги нашли детеныша краснокнижной черепахи (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 14:34
    В Днепре посреди дороги нашли детеныша краснокнижной черепахи (ФОТО)

    В Днепре заметили краснокнижного черепашонка.

    В Днепре частично перекроют улицу в центре города
    Новости Днепра
    Сегодня 13:54
    В Днепре частично перекроют улицу в центре города

    В Днепре собрались перекрыть проезжую часть по улице в центре…

    Последние новости

    Крест посреди воды: в Днепре на набережной затапливает храм Иоанна Крестителя (ФОТО)
    Крест посреди воды: в Днепре на набережной затапливает храм Иоанна Крестителя (ФОТО)

    Река Днепр вышла из берегов и подтопила несколько украинских областей, в том числе и Днепропетровскую. В пригороде Днепра спасатели уже передвигаются на лодках, в самом областном центре до этого дело пока еще не дошло, но вода затопила часть набережной.

    Сегодня 15:42
    просмотров
    В Днепре затоплено более полусотни дворов, а в пригороде по улицам плавают лодки
    В Днепре затоплено более полусотни дворов, а в пригороде по улицам плавают лодки

    Улицы подтопленных поселков вблизи Днепра больше похожи на каналы Венеции.

    Сегодня 15:36
    просмотров
    Филатов провел очередную сессию в ZOOM и призвал депутатов возвращаться к очным заседаниям
    Филатов провел очередную сессию в ZOOM и призвал депутатов возвращаться к очным заседаниям

    19 апреля городской голова Днепра Борис Филатов провел 36-ю очередную сессию горсовета. Заседание прошло оперативно и длилось около получаса.

    Сегодня 14:45
    просмотров
    В Днепре посреди дороги нашли детеныша краснокнижной черепахи (ФОТО)
    В Днепре посреди дороги нашли детеныша краснокнижной черепахи (ФОТО)

    В Днепре заметили краснокнижного черепашонка.

    Сегодня 14:34
    просмотров
    В Днепре частично перекроют улицу в центре города
    В Днепре частично перекроют улицу в центре города

    В Днепре собрались перекрыть проезжую часть по улице в центре города.

    Сегодня 13:54
    0
    просмотров
    «Распихал» мешки по бакам и подъездам: в Днепре мужчина разнес строймусор по всему двору
    «Распихал» мешки по бакам и подъездам: в Днепре мужчина разнес строймусор по всему двору

    Днепрян разнес мусор по всему микрорайону, чтобы не вывозить на полигон.

    Сегодня 12:53
    просмотров
    В Воздушных силах объяснили, почему давно не было массовых ракетных атак
    В Воздушных силах объяснили, почему давно не было массовых ракетных атак

    Юрий Игнат объяснил "затишье" с массовыми ударами.

    Сегодня 12:17
    просмотров
    Блогер танцевала с морским котиком в номере отеля: дельфинарий в Одессе попал в скандал
    Блогер танцевала с морским котиком в номере отеля: дельфинарий в Одессе попал в скандал

    Одесский дельфинарий попал в скандал из-за блогеров, снявших видео с морскими котиками в отеле.

    Сегодня 11:54
    просмотров
    В Кривом Роге мужчина забил пенсионера до смерти
    В Кривом Роге мужчина забил пенсионера до смерти

    В Кривом Роге 17 апреля в одном из частных домов между двумя мужчинами произошла ссора, в ходе которой 43-летний злоумышленник нанес более 10 ударов 63-летнему знакомому.

    Сегодня 11:31
    1
    просмотров
    Из квартиры валил черный дым: в Днепре во время пожара погиб 60-летний мужчина
    Из квартиры валил черный дым: в Днепре во время пожара погиб 60-летний мужчина

    В Днепре на пепелище нашли тело мужчины.

    Сегодня 10:59
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх