В Днепре посреди оживленной дороги между машин ходил фазан, а неподалеку гулял питон вместе с хозяйкой

Популяция фазанов на Днепропетровщине довольно немалая, но гуляющая посреди города птица все еще вызывает удивление у прохожих. В Днепре эти пернатые видели не раз, преимущественно на территории частного сектора, но сегодня фазана заметили между машинами на оживленной дороге.
Сегодня Фазан на левом берегу кайфовал, – комментируют появление птицы на дорогах левого берега горожане.
На видео видно, что птица остановилась посреди дороги, и не знала куда ей дальше идти, ведь рядом мчались машины.
Фазан продолжил свою экскурсию городом. Его позже видели на соседней улице, но на этот раз птица бродила посреди зеленых насаждений.
Днепрянка Татьяна в Facebook сообщила, что видела фазана в палисаднике. Однако, это еще не все. Вскоре мимо нее прошла женщина, гулявшая с питоном на руках. Жительница города очень удивилась появлению змеи на улице.
Может, кто-то зоозону выпустил у нас на районе? – спрашивает Татьяна.
В комментариях под сообщением появилась владелица питона. Днепрянка отметила, что часто гуляет со змеем на улице.
Много приятных людей встречаю и много историй узнаю, – рассказывает владелица питона.
Люди просят беречь любимца и не губить его, потому что боятся, что питона могут забить лопатой.
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